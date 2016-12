INVITÉ RTL - Les chauffeurs Uber ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 23 décembre.

> Uber : "On est arrivé à un point de rupture", explique un syndicaliste Crédit Image : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Crédit Média : Christophe Pacaud,Agnès Bonfillon Télécharger

par Christophe Pacaud , Agnès Bonfillon publié le 22/12/2016 à 22:56

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les chauffeurs VTC ont annoncé qu'ils allaient mener de nouvelles actions demain à Pars et en banlieue. Ils reprochent à la plateforme américaine de ne pas assez les rémunérer. Les VTC devaient reprendre vendredi 23 décembre à l'aube leur grève et barrages filtrants aux aéroports d'Orly et Roissy pour inciter Uber à relever ses tarifs, qu'ils jugent "indignes", alors qu'un médiateur nommé par le gouvernement vient de démarrer sa mission.



Pour rappel, Uber avait proposé de débloquer un fonds de 2 millions d'euros pour venir en aide aux chauffeurs en difficulté qui avaient protesté, notamment en bloquant les accès à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Mais le géant américain refuse toujours de repasser sa commission sur chaque course à 20% au lieu de 25%. "On est arrivé à un point de rupture, on a tout essayé", regrette Fabian Tosolini, le secrétaire général adjoint de la CFDT Transports Environnement.



"On a essayé de négocier jusqu'au bout, on a accepté de participer aux tables rondes de sortie de crise mise en place par le ministère (des Transports, ndlr)", précise Fabian Tosolini. Pour lui, le fonds d'indémnisation est une "provocation", car ce qui est important pour les chauffeurs c'est de voir leur rémunération augmenter, ce qui ne sera pas le cas, face au refus d'Uber d'abaisser sa commission.