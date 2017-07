Les associations féministes craignent de voir fondre leurs subventions

publié le 16/07/2017 à 22:37

Après la déception qui a suivi l’absence de ministère du Droit des femmes, les associations féministes s’alarment à nouveau devant la possible chute de leurs subventions à l’occasion du prochain budget. Alors que le gouvernement cherche à économiser 60 milliards d’euros sur l’ensemble du quinquennat, les associations féministes craignent de voir leur budget fondre comme neige au soleil.



Selon les informations du Journal Du Dimanche, plusieurs associations féministes prédisent des baisses d’un quart des subventions qui leur sont allouées, notamment pour accueillir les femmes victimes de violences. Selon LCI, des militants féministes prédisent une baisse 6 millions d’euros environ. La militante féministe Caroline de Haas, et candidate aux élections législatives à Paris sous l’étiquette EELV, s’est insurgée devant ces informations sur Twitter : "On marche sur la tête".

.@EPhilippePM réduirait de 25% le budget des assos qui accueillent les femmes victimes de violences. On marche sur la tête. ¿ #BudgetDDF pic.twitter.com/I3kNmd0QTh — Caroline De Haas (@carolinedehaas) 16 juillet 2017

Peut-être serait-il intéressant de temps en temps de se renseigner à la source avant de relayer des #fakenews ? https://t.co/BMwHEUnpRu — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 16 juillet 2017

La secrétaire d’État aux droits des femmes, Marlène Schiappa, n’a pas tardé à lui répondre en qualifiant les informations du JDD de "fausses informations" ("fake news"). Le cabinet de la secrétaire d’Etat chargée de l’Égalité des femmes et des hommes a cependant confirmé au JDD qu’il y aurait "des baisses, comme partout" : "Le chiffre de 25 à 30% n’a strictement aucun fondement, mais nous ne sommes pas exclus des mesures d’économies".

Le cabinet de Marlène Schiappa a cependant assuré que la forme actuelle du secrétariat d’État, rattaché à Matignon, permettrait de limiter la casse : "Il y a une grosse différence par rapport aux situations précédentes. C’est la dimension interministérielle du secrétariat d’État. En effet, nous sommes rattachés à Matignon, cela nous procurera d’autres apports financiers".