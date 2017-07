publié le 08/07/2017 à 18:36

Marlène Schiappa cache-t-elle certains écrits ? C'est en tout cas ce que met en avant une enquête de L'Express, publiée vendredi 7 juillet. La secrétaire d'État serait en effet l'auteure de plusieurs romans érotiques sous le pseudonyme de Marie Minelli.



Si Marlène Schiappa, aujourd'hui âgée de 34 ans, avait déjà fait parler d'elle avec l'ouvrage Osez l'amour des rondes, Marie Minelli a publié plusieurs livres aux titres évocateurs comme Osez les sexfriends, Comment transformer votre mec en Brad Pitt en 30 jours ou encore Les filles bien n'avalent pas. "Les deux auteures partagent une plume légère et publient leur prose chez les mêmes éditeurs, First et La Musardine", explique l'hebdomadaire français.

De multiples coïncidences

Mais ces détails ne sont pas les seuls mis en avant. Date de publication, biographie ou encore plagiat... L'Express révèle de nombreuses coïncidences qui poussent ainsi à penser que Marlène Schiappa et Marie Minelli ne sont en réalité qu'une seule et même personne. Dans une interview donnée en septembre 2011, la secrétaire d'État avait même affirmé avoir "terminé deux livres à paraître, dont un livre sur le divorce", avant d'avouer écrire "des nouvelles sous pseudonyme".

Et c'est un mois plus tard que le livre Osez réussir votre divorce, officiellement écrit par Marie Minelli, voit le jour. Et l'idée que cet ouvrage est en réalité écrit sous pseudonyme prend encore un peu plus de poids lorsque la plateforme de vente en ligne, Amazon, publie la biographie de Marlène Schiappa sur la page de ce livre. Certains passages de l'ouvrage sont même de parfait copier-coller d'articles écrits par la proche d'Emmanuel Macron et mis en ligne sur Yahoo !. Idem en 2012, avec le livre intitulé Osez les sexfriends.



Le cabinet de Marlène Schiappa dément

De multiples informations qui laissent planer le doute malgré le démenti de Marlène Schiappa. Contacté par L'Express, l'entourage de la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes nie formellement l'utilisation de ce pseudonyme. "Elle a déjà écrit 15 livres, c'est déjà pas mal", assure son conseiller en communication.



Et pour faire taire cette nouvelle rumeur, l'entourage a même transmis le numéro de téléphone de Marie Minelli. Si l'hebdomadaire n'a pu la rencontrer de visu, cette dernière assure être seule l'auteur de ces ouvrages mais affirme malgré tout être proche de Marlène Schiappa.