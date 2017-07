publié le 15/07/2017 à 13:46

Ce 15 juillet, le Vélib' fête ses dix ans. Inauguré en 2007 par Bertrand Delanoë, le vélo en libre-service est devenu une partie du paysage urbain parisien. Il est en effet utilisé en moyenne 105.000 fois par jour. Dix ans après son lancement, une page se tourne pour Vélib'. Début 2018, le Vélib' nouvelle formule fera son apparition à Paris. Un nouveau vélo en libre-service qui sera développé par Smoove, préféré à JCDecaux, l'actuel détenteur du marché.



La gestion du Vélib' reviendra au groupement Smoovengo pour la période 2018-2032 au terme d'un appel d'offres qui a fait couler beaucoup d'encre. Le tribunal administratif de Paris a confirmé début mai l'attribution du marché des Vélib' parisiens à la PME familiale de Montpellier créée en 2008, rejetant le recours en référé du groupe JCDecaux pour empêcher la perte de ce contrat emblématique. Une partie des 20.000 cycles vont être recyclés. Ils vont devenir des boîtes de conserve pour les petits pois, des chariots de supermarché et des glissières de sécurité pour mettre le long des routes. Avant le Vélib' nouvelle génération, RTL fait le point sur les quatre chiffres clés du vélo parisien.

1. 1.800 stations disponibles

Entre Paris intra-muros et la proche banlieue, ce sont près de 1.800 stations et près de 40.000 bornes qui sont mises à disposition des usagers pour un parc de bicyclettes fluctuant autour de 20.000 vélos au total, selon les chiffres dévoilés par Le Figaro. Selon son site Internet, Vélib' fait appel à près de 315 collaborateurs pour entretenir ces équipements.

2. 17 minutes de location en moyenne

L'imposante bicyclette (22,5 kg, tout de même) s'est ainsi intégrée dans la vie quotidienne des Parisiens, plus de 75 vélos sont loués par minute à Paris pour une durée moyenne de 17 minutes. En moyenne, chaque vélo est loué six fois par jours. Depuis dix ans, le nombre de locations totales dépasse les 324 millions et, aujourd'hui, à Paris, 238.000 kilomètres par jour sont parcourus en Vélib'.

3. 300.000 abonnés annuels

Le vélo en libre-service, depuis son lancement, fait partie intégrante des projets de réaménagement de la Ville de Paris alors que la mairie espère offrir près de 1.400 kilomètres de voies à destination des cyclistes dans les prochaines années. Et ce projet connaît un succès important alors qu'en 2016, le nombre d'abonnés a franchi un nouveau cap en dépassant la barre des 300.000 abonnés.



4. Un coût de 16 millions d'euros en 2013

Un projet qui a cependant un coût considérable pour la municipalité. Si en 2007, le maire de l'époque assurait que la collectivité allait percevoir une redevance annuelle de 3 millions d'euros, dans la réalité les faits sont bien différents. Selon un rapport de l’inspection générale, dévoilé par Le Parisien en août 2016, la facture est, en fait, plutôt salée pour la Ville. Pour la seule année 2013, les inspecteurs ont calculé que Vélib’ a coûté 16 millions d'euros à la ville de Paris. Une somme qui s'explique par les nombreuses dégradations et vols des Vélib' notamment.