"J’étais épuisé", témoigne l'homme qui a étouffé sa femme atteinte d'Alzheimer

publié le 03/11/2017 à 08:05

Il s’appelle Hubert Ougier. C’est un vieil homme de 81 ans qui risque, vendredi 3 novembre, la réclusion criminelle à perpétuité. Cet octogénaire comparait devant la Cour d’Assises de l’Isère à Grenoble pour avoir tué son épouse, Nicole, 81 ans, en 2015 à Fontaine, dans la banlieue de Grenoble. La raison de ce soudain passage à l'acte, c'est que Nicole souffrait depuis plusieurs années de la maladie d’Alzheimer.



Son mari devait assumer seul cette situation, en assistant sa femme 24h sur 24. Le 29 octobre 2015, il est allé dans la chambre du couple et a étouffé son épouse avec un oreiller. Hubert a ensuite tenté de se suicider.



"Je ne voyais pas d’autre issue", explique-t-il. "Je n’avais plus la force de m’occuper seul de ma femme. J’étais épuisé moralement et physiquement. Et je l’ai étouffée. Ça me fait beaucoup de peine. Je regrette ce que j’ai fait. J’en veux surtout à la maladie de ma femme. J’espère que la justice sera clémente avec moi. Je n’ai pas du tout envie d’aller en prison. Mais si je dois y aller, j’irai", confie Hubert dans un témoignage bouleversant recueilli par RTL.