et AFP

publié le 03/11/2017 à 02:26

Un homme a été tué par balles et deux autres blessés, jeudi soir à Marrakech (sud), ont indiqué les autorités locales, qui privilégient la piste du "règlement de comptes".



Deux individus cagoulés ont tiré sur un homme dans un café à Marrakech, principale ville touristique du Maroc. L'homme, touché à la tête, est mort sur le coup. Les auteurs ont également fait deux blessés par des "éclats de balles", avant de prendre la fuite à bord d'une moto, ont précisé les autorités locales.

Selon les premier éléments, l'homme tué était directement "ciblé", ce qui privilégie "la piste du règlement de compte", ont déclaré les autorités locales dans un communiqué. Le chef du gouvernement marocain, Saâdeddine El Othmani, avait fait savoir sur son compte Twitter que les deux auteurs des coups de feu avaient été arrêtés, avant de rétracter quelques heures plus tard.

Rumeur d'attentat

Le café où a lieu la fusillade est situé dans un quartier très touristique de la ville, à proximité de nombreux établissements hôteliers. Ce "règlement de comptes" avait suscité des inquiétudes sur les réseaux sociaux, et une rumeur sur un attentat terroriste avait d'abord circulé sur la toile marocaine.



Une source de l'exécutif, avait formellement écarté la piste terroriste, peu avant la diffusion du communiqué des autorités locales. Les homicides par balles sont extrêmement rares au Maroc, où très peu d'armes à feu circulent illégalement. Les incidents par armes blanches sont plus courants, et surtout le fait de la petite délinquance.