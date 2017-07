publié le 13/07/2017 à 06:50

Donald et Melania Trump sont arrivés à Paris ce jeudi 13 juillet au matin, avant d'assister demain au défilé militaire du 14-Juillet sur les Champs-Élysées. Cette visite est censée montrer une image valorisante de la France et de Paris, une vision à laquelle n'adhère pas vraiment le Président américain. Après les attentats de janvier 2015, la chaîne américaine Fox News affirmait que des "no-go zones" existaient dans la capitale, des zones interdites, comparées à l'Afghanistan ou l'Irak par un journaliste. Un mythe qui n'a pas choqué Donald Trump, puisqu'il en a fait un argument de campagne sur MSNBC. "Paris n'est plus ce qu'elle était. Il y a des zones radicalisées où la police refuse d'aller. Elle est pétrifiée", avait-il expliqué.



Pour le président américain, Paris ressemble à certains quartiers dangereux de Chicago. Il aime également raconter une histoire à propos de la capitale. "J'ai un ami. Il adore la Ville Lumière, il adore Paris. Pendant des années, tous les étés il allait à Paris avec sa femme et sa famille. Je lui ai dit : 'Jim, comment ça va à Paris ?'. 'Paris ? Je n'y vais plus. Paris n'est plus Paris'", avait répondu cet ami selon Donald Trump.

Mais Paris n'est pas la seule à subir les foudres du Président. En effet, l'année dernière c'est le pays tout entier qu'il a critiqué. "C'est catastrophique les gars, catastrophique. Plus personne ne va en France. La France n'est plus la France", avait-il lancé en juillet 2016, juste après l'attentat de Nice.



Le programme du couple présidentiel ces 13 et 14 juillet (dîner à la Tour Eiffel, Invalides, cathédrale Notre-Dame) changera peut-être la mauvaise opinion du pays que Donald Trump conserve depuis plusieurs mois.