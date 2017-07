publié le 11/07/2017 à 09:57

L'Assemblée nationale renouvelée, de nombreux députés découvrent leur nouvelle vie. Certains n'hésitent pas à partager leurs premiers pas sur les réseaux sociaux, parfois dans un style à part, à l'image de Mireille Robert. Depuis son élection, la députée de la 3e circonscription de l'Aude publie régulièrement des vidéos où elle raconte son quotidien.



"Depuis que je suis députée et que je vais à l’Assemblée nationale, je suis allée à des cocktails et des cocktails et des cocktails, chez des ministres, des secrétaires d’État, dans de beaux endroits. Ce que j’apprécie particulièrement, c’est qu’on nous sert essentiellement du vin et du champagne. Je regrette bien évidemment qu’on ne nous serve pas de la blanquette, mais j’apprécie qu’ils servent des produits français et de bonne qualité", explique-t-elle face caméra dans son jardin.

La députée n'évoque pas la blanquette par hasard puisqu'elle défend une spécialité locale : la blanquette de Limoux. Toutefois, la vidéo a depuis été retirée de sa page Facebook face au tollé qu'elle a provoqué.

Non ...pas de montage!! Simplement une députée #EnMarche @AudeCirco3, qui nous explique son quotidien.Dur la vie !!! pic.twitter.com/Q8c50MXPIv — Thierry MARIANI ¿ (@ThierryMARIANI) 9 juillet 2017

Mais cette vidéo n'est pas la seule. Mireille Robert raconte toute sa nouvelle vie en vidéo sur Facebook. Celle-ci a par exemple publié une courte vidéo avant le Congrès de Versailles, le 3 juillet dernier. "Lundi, un jour magique. Nous allons à Versailles. Des bus vont nous attendre devant l’Assemblée nationale, avec des motards et, à toute allure, feux rouges et compagnie, nous allons aller à Versailles rencontrer le président de la République et les sénateurs. Donc, il me tarde de vivre ça, parce que c'est historique", lance-t-elle dans son jardin.

Mireille Robert détaille également les us et coutumes de l'Assemblée. Interdiction de tourner le dos au président, de s'embrasser, ou encore de manger dans l'hémicycle. Un style différent qui apporte un vent de fraîcheur sur l'Assemblée. Et pour cause, avant d'être députée, Mireille Robert était directrice de l'école primaire de son village de Pieusse, 1.000 habitants dans l'Aude.



Elle a d'ailleurs fait une vidéo pour ses élèves qui ne comprenaient pas vraiment ce que faisait leur directrice sous les dorures de la République. "Je ne suis pas la fiancée d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est marié, avec une dame qui s'appelle Brigitte et moi, je suis mariée avec Bernard. Donc c'est vrai que l'on est à côté sur les photos, mais c'est parce qu'on est amis", précise-t-elle.