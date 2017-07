et AFP

Vingt-quatre heures avant la première convention de La République en Marche (REM), la phrase est lâchée. "Se constituer comme un média" sera donc l'un des chantiers phares du parti, selon une porte parole du gouvernement. L'idée, c'est de permettre au parti de produire son propre contenu pour relayer ses messages politiques, y compris "là où les médias ne vont pas" a-t-elle ajouté.



REM compte recruter des professionnels vidéastes et rédacteurs pour communiquer sur les initiatives des adhérents sur le terrain, selon l'AFP. "C'est à nous de monter sur des thématiques, nous avons un champ d'expression qui touche la vie des gens. Les syndicats, le gouvernement vont s'écharper, or c'est loin de la vie des gens" a déclaré la porte parole.

Pour mettre en place ce projet, REM pourra s'appuyer sur ses 160.000 militants actifs et 3.200 comités locaux, qui ont organisé environ 70.000 événements politiques au cours de l'année écoulée. La création d'une telle plateforme de communication aura aussi pour enjeu de préparer les prochaines élections, auxquelles le parti compte présenter des candidats.

Emmanuel Macron, une communication contrôlée

Devenir un média, une manière de "casser la lecture uniquement politique des partis" selon la porte-parole, mais également de poursuivre le projet de communication instauré par Emmanuel Macron. Au sommet de l'État, le président privilégie déjà une communication directe, parfois théâtralisée, avec les Français, via les réseaux sociaux :

Ces réformes seront soumises à votre vote mais si cela est nécessaire je recourrais au vote de nos concitoyens par voie de référendum. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 3 juillet 2017

Il n'a donné qu'une seule interview depuis son investiture, dans huit journaux européens simultanément, sur l'Europe, et supprimé l'habituelle interview télévisée du 14 juillet.



La campagne présidentielle a également prouvé le goût pour une communication très contrôlée d'En Marche ! et de son candidat, les accréditations de journalistes étant passées au peigne fin et l'équipe de campagne proposant ses propres vidéos. Une capacité à contrôler son image, qui remonte à la genèse du mouvement, depuis devenu parti, lorsque Emmanuel Macron annonçait sa création à Amiens le 6 Avril 2016.



Pour La République en Marche, c'est une nouvelle étape qui s'annonce avec la création de cette plateforme dédiée, qui sera "décentralisée" des médias. La convention du samedi 8 Juillet de REM apportera peut-être des précisions sur cette mise en place. Grâce à sa victoire électorale, le mouvement pourra s'appuyer sur des subventions de 20,5 millions d'euros, versés à la mi-2018.