Paris : une ferme urbaine aménagée dans un ancien parking souterrain

par Jean-Alphonse Richard , Loïc Farge publié le 09/02/2017 à 12:45

Une ferme dans un parking souterrain, en plein ville, sous un immeuble ? A priori, c'est saugrenu. Et pourtant l'initiative est très sérieuse. Et le projet, bien réél. "La Caverne" (c'est le nom donné par ses créateurs à cette première ferme agricole, sans animaux), est installée au niveau moins 2 du parking souterrain Raymond Queneau, porte de la Chapelle à Paris (XVIIIe arrondissement). En surface, une barre de 300 logements. Au sous-sol, ce parking désaffecté, devenu au fil des années un lieu malfamé et un rendez-vous de dealers.



Le bailleur social a donc imaginé, avec une start-up alsacienne, Cycloponics. Spécialisée dans l'agriculture urbaine, cette implantation sera opérationnelle dans trois mois. Pas un jardinet, mais un potager bio de 3.500 mètres carrés où on trouve des carottes, des tomates, des champignons, des salades, des concombres et des poivrons. L'investissement se monte à 800.000 euros.



L'absence de lumière est compensée par des éclairages LED horticoles, faibles consommateurs d'énergie. La pleine terre a été remplacée par des techniques déjà éprouvées, comme l'hydroponie (les racines des jeunes pousses de végétaux baignent dans l'eau). Pour les champignonnières installées dans des boxes, il y a un simple lit de terreau, un substrat végétal.

Au final une vraie zone de culture de 500 mètres carrés, pour commencer. Économique, pratique et, en dépit des apparences, quasi-idéales. "Au premier abord, cela peut paraître un peu bizarre : qu'est-ce qu'on peut faire pousser dans le noir ? Certes il n'y a pas de lumière du soleil, mais il y a tout un tas d'avantages", explique Théo Champagnat, ingénieur agronome, l'un des concepteurs du projet. Et notamment celui de pouvoir produire toute l'année. La zone a été évidemment dépolluée avant d'accueillir ces cultures en sous-sol. Les légumes seront parfaitement sains et bénéficieront du label bio.



À quand les premières salades, tomates et poivrons "made in parking" ? Si tout va bien, sans doute autour de mai-juin. Sauf pour les endives, nous dit-on : ça sera un peu plus long. La production maraîchère venue des profondeurs d'un parking, la toute première du genre estampillée "La Caverne", suivra le circuit commercial bio. Avec, c'est envisagé, des tarifs préférentiels pour les habitants de l'immeuble.