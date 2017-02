publié le 07/02/2017 à 13:07

Leurs noms seront sans doute inscrits un jour dans le grand livre du voyage vers Mars, au même titre que les scientifiques et les astronautes. Il s'agit de sept jeunes garçons tous issus de la même école d'ingénieurs, l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-SupAéro) de Toulouse. C'est la prestigieuse Mars Society américaine - qui prépare la conquête de Mars - qui les a sélectionnés pour leur savoir-faire et leur curiosité. Direction donc le 11 février le désert caillouteux de l'Utah. Trois semaines de confinement dans une capsule de 8 mètres de diamètre, identique à celle qui sera peut-être construite un jour sur la planète rouge.



Nos explorateurs vont s'amuser à planter des des salades. Une partie de la mission va effectivement consister à planter et à faire pousser des graines sous serre. D'abord parce que c'est bon pour le moral des astronautes. Ensuite parce que la Mars Society veut savoir si un équipage pourra vivre en autarcie, en cultivant lui-même ses produits frais.

Pour s'orienter, on ressort le sextan

Nos explorateurs vont donc jardiner. Mais pas seulement, comme nous l'explique Louis Maller, 21 ans, capitaine-adjoint de l'expédition. "Par exemple on va déployer des sismomètres dans le désert de l'Utah, mais aussi tester des lunettes à réalité augmentée lors des sorties astronautes", décrit-t-il.

"Comme il n'y aura vraisemblablement pas sur Mars de constellation GPS pour s'orienter, il faudra que les astronautes puissent trouver d'autres moyens de se repérer, comme le sextan". C'est donc grâce à un appareil utilisé par les capitaines de la marine à voile au XVIIIe siècle que des astronautes pourront peut-être se déplacer sur Mars !



Le but ultime pour nos "Marsonautes" français, c'est de s'y rendre un jour pour de vrai. Mais dans tous les cas de figure, même s'ils ne sont pas du voyage qui s'annonce, ils resteront comme ceux qui ont fait pousser les premières laitues de l'espace et appris à lire dans les étoiles sans GPS.