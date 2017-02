Une Journée nationale des véhicules d'époque le 20 avril

La Fédération Nationale des Véhicules d’époque entend, via cette manifestation annuelle, promouvoir l’usage des autos anciennes.

par Jean-Alphonse Richard , Loïc Farge publié le 08/02/2017 à 12:59

L'automobile ancienne est un phénomène en pleine expansion : collectionneurs toujours plus nombreux, records de ventes aux enchères, affluences aux multiples salons (à l'instar de Rétromobile, qui se tient en ce moment). Comme il existe déjà une Fête de la musique (le 21 juin), il y aura chaque année une fête des vieilles voitures. Cette manifestation, qui s'appellera officiellement "Journée nationale des véhicules d'époque", aura lieu pour la première fois le dimanche 30 avril. Elle se tiendra toujours le dernier dimanche d'avril.



Ce nouveau rendez-vous national sera totalement gratuit et ouvert à tous, dans les villes et les villages. Christine Gauchy, qui pilote le dossier à la Fédération des véhicules d'époque, où l'on a lancé cette idée toute simple, nous donne un petit aperçu de ce qui va se passer. "Le but est de faire sortir un maximum de véhicules sur les routes de France. Cela peut être des traversées de ville, des sorties pique-nique, des clubs et des musées qui seront ouverts pour l'occasion", explique-t-elle. On pourra voir aussi des motos, des tracteurs, des autobus, des camions et des véhicules militaires.

Même s'il n'y aura pas que des 2 CV dans les rues le 30 avril, c'est vrai que la nostalgie sera au carrefour. Les voitures anciennes, c'est la madeleine de Proust du collectionneur, surtout des souvenirs d'enfance. Mais pas seulement. Cette grande fête sera aussi l'occasion d'un défilé de troupes à une époque où l'automobile - surtout si elle est vieille, déclassée, obsolète - est de plus en plus clouée au pilori.



"On a voulu montrer nos autos, et en même temps bien faire comprendre aux pouvoirs publics que c'est un loisir culturel. On défend le patrimoine automobile en France. Ce plaisir-là, il ne faut pas le supprimer et ne pas faire en sorte qu'il quitte les villes", livre comme un message Alain Guillaume, président de la FFVE.



La voiture de collection pèse de plus en plus lourd chez nous : 800.000 véhicules, 230.000 collectionneurs, 1.500 clubs, 40 musées. De quoi effectivement se faire entendre et pas seulement à coups de klaxons. L'un des mots d'ordre de cette journée sera : "Pouvoir rouler librement avec des véhicules d'hier sur les routes de demain". À bon entendeur salut : la première fête de la voiture ancienne aura aussi un petit air de revendication.