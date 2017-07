Le sport féminin sort progressivement de la pénombre médiatique

publié le 18/07/2017 à 19:05

"Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte". Cette phrase a été prononcée par Pierre de Coubertin lors des Jeux Olympiques de Stockholm en 1912. Fort heureusement, depuis les mentalités ont changé.



Preuve en est, l'équipe de France féminine de football disputera ce soir son premier match de l'Euro 2017 contre l'Islande. Et cette fois-ci, fait rarissime, il ne faudra pas zapper à l'infini pour espérer trouver la retransmission du match. Le rendez-vous est donné sur France 2 aux alentours de 21 heures.

C'est donc la première fois que les footballeuses bénéficient du principal carrefour d'audience de la chaîne publique. "C'est une manière de donner à ce match la plus grande exposition possible", a indiqué au Parisien Laurent-Éric Le Lay, directeur des sports de France Télévisions.

Plus d'antenne pour les sports féminins

Considéré comme peu réputé, le sport féminin a pourtant longtemps été le grand absent du programme télé. Mais cela est peut-être en train de changer... Depuis 2012, plusieurs chaînes ont fait le pari d'accorder plus de temps d'antenne aux sportives. Selon une étude du CSA, la place du sport féminin n'occupait que 7% du volume horaire de diffusion de retransmissions sportives en 2012. Quatre ans plus tard, elle est estimée entre 16 et 20%.



Et visiblement, les téléspectateurs sont plus que réceptifs à ce type d'initiatives. En 2013, la finale de basket féminin France-Russie a réuni 5 millions de téléspectateurs. En juin 2015, la Coupe du monde de football féminin a réalisé le record d'audience des chaînes de la TNT sur la période 2011-2015, avec 4,1 millions de téléspectateurs.



Comme l'explique le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, la médiatisation d'un sport en télévision dépend de plusieurs critères : sa notoriété, son nombre de licenciés, son imbrication du calendrier de la compétition dans la grille de programmes et enfin son degré de "télégénie".

Un tournant dans l'histoire de la médiatisation

Considéré comme peu réputé ou peu attractif, le sport féminin bénéficie d'une visibilité inférieure à celle du sport masculin. Un cercle vicieux cependant. Car des études ont prouvé que la médiatisation télévisuelle permet de développer une pratique sportive. En 2014, la Fédération Française de Football comptait près de 75.000 femmes licenciées. Après la retransmission de la Coupe du monde féminine de football en 2015, elles étaient 100.000.



La stratégie qu'adopteront les médias français lors de la Coupe du monde du football féminin pourrait éventuellement marquer un tournant dans l'histoire de la médiatisation du sport. Pour cette compétition qui se déroulera en 2019 sur le territoire hexagonal, le groupe TF1 a d'ores-et-déjà acquis l'intégralité des droits de retransmission. Reste à savoir si le groupe relayera les matchs sur la première chaîne ou sur TMC.