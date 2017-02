Le procès de "l'homme au slip et à la pelle" s'ouvre à Dax

Connu sous le surnom de "l'homme au slip et à la pelle", Jean-Marc Dutouya est jugé à Dax ce jeudi 9 février, pour avoir attaqué des militants de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Les faits remontent à novembre 2015.

par Marie Demeulenaere publié le 09/02/2017 à 17:23

Souvenez-vous, les images avaient fait le tour du monde. Le 9 novembre 2015, plusieurs militants de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), se rendent au domicile de Jean-Marc Dutouya, dans le village d'Audon (Landes). Accompagnés de plusieurs équipes de journalistes et du directeur de la Ligue, Allain Bougrain-Dubourg, ils sont venus mener une opération contre le braconnage de pinsons et la chasse illégale à l'alouette des champs, deux espèces protégées. Alors qu'ils sont filmés en train de retirer les pièges à oiseaux, l'agriculteur sort de son domicile armé d'une pelle. Jean-Marc Dutouya est tellement furieux qu'il n'a pas pris le temps de s'habiller. Il sort en slip et s'en prend aux écologistes. Son fils, Éric Dutouya, l'accompagne et l'altercation nécessite l'intervention des gendarmes.



L'affrontement entre le chasseur et la Ligue de Protection des Oiseaux aurait très bien pu s'en tenir à un procès entre les deux partis. Pourtant, outre la violence du geste, ce sont les images qui vont être retenues. Quelques clichés de Jean-Marc Dutouya en slip armé d'une pelle, sont publiées sur le web, puis à la télévision. Elles font plusieurs milliers de vues. L'agriculteur devient "l'homme au slip et à la pelle". Les internautes s'emparent ensuite de l'affaire et l'image est vite parodiée sur les réseaux sociaux. Armé d'un sabre laser, entouré d'hommes d'États, de gladiateurs, au milieu d'un terrain de guerre, sur un tableau d'Eugène Delacroix... Certains internautes vont même jusqu'à renommer le célèbre appel du 18 juin : "La pelle du 18 juin".

Un procès pour tourner la page

Pour la famille Dutouya, l'humour à ses limites. Si Jean-Marc et son fils Eric sont jugés pour "violences", eux ont porté plainte pour "violation du droit à l'image et de leur propriété". Le procès commence ce jeudi 9 février et Eric Dutouya l'admet : la famille aimerait tourner la page. "Les gens viennent chez vous et ensuite on est filmés à notre insu. C'est surtout l'image de mon père, le slip et la pelle. (...) Elles ont été modifiées, parodiées. Ça fait vraiment mal. Est-ce que ça va s'arrêter un jour ?", s'interroge l'homme de 33 ans au micro de France Bleu Gascogne.



L'affrontement entre les protecteurs des pinsons et les chasseurs n'en est pas à sa première prise de bec. La Ligue de Protection des Oiseaux effectuent des missions de protection pour les pinsons et les ortolans, depuis plusieurs années. Le ton est souvent monté entre les chasseurs et les militants, sans entraîner d'incidents graves. Chacun tient solidement son camp : les chasseurs défendent une tradition historique, tandis que les écologistes dénoncent un braconnage mortel. Il existerait environ 3.000 chasseurs et plusieurs centaines de milliers d'oiseaux seraient piégés chaque année, selon la Ligue de Protection des Oiseaux. D'après les informations du journal Sud Ouest, plus de 200 chasseurs seront présents lors du procès, pour soutenir Jean-Marc Dutouya et son fils.