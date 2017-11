et Claire Gaveau

publié le 14/11/2017 à 08:34

L'enquête avait été ouverte en juillet dernier. Dix individus ont été interpellés mardi 7 novembre au matin dans le cadre de cette enquête antiterroriste. Une personne a été arrêtée en Suisse, deux dans le Val-de-Marne et les sept autres dans le sud, notamment à Menton et Aix-en-Provence.



Ces individus inquiétaient les autorités à cause de propos échangés sur l'application Telegram, le moyen de communication préféré des jihadistes. "Il faut saluer le travail fait par les services de renseignements qui ont décidé de procéder aux arrestations car nous sentions que les individus voulaient passer à l'action même si la cible n'était pas déterminée", explique Laurent Nuñez, le directeur général de la sécurité intérieure (DGSI).

Invité de RTL mardi 14 novembre, il évoque un "réseau organisé qui projetait de passer à l'action" alors qu'un certain nombre de personnes interpellées ont "reconnu leur adhésion à Daesh". "Il était temps de mettre un terme à cette association de malfaiteurs", a-t-il ajouté.



Selon Laurent Nuñez, ces dix interpellations traduisent surtout d'une véritable évolution de la menace. "On était typiquement confronté à ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire une montée en puissance de la menace endogène avec des individus qui ne sont plus projetés depuis la zone syro-irakienne comme c'était le cas il y a deux ans avec l'équipe du Bataclan", conclut-il.