publié le 01/11/2017 à 18:44

"C'est bon Twitter tu as gagné, je me débranche". Clara Gonzales et Elliot Lepers ont décidé de suspendre le numéro de téléphone mis en place pour se défaire des hommes "relous". Ce dernier devait permettre aux personnes "mal à l'aise" de transmettre un "faux" numéro afin de se débarrasser des personnes trop insistantes.



Sur les réseaux sociaux, Elliot Lepers a ainsi expliqué : "À la suite du déferlement de haine que nous essuyons, nous avons été contraints de désactiver le numéro momentanément", explique-t-il. Les détracteurs évoqués sont principalement les membres du forum 18-25 du site internet jeuxvideo.com.

Captures d'écran à l'appui, il dénonce une "attaque coordonnée" de la part de ces internautes avec pas moins de "16.000 messages malveillants filtrés" dès lundi 30 octobre au soir, quatre jours après le lancement de cette initiative. Interrogée par Franceinfo, Clara Gonzales évoque de son côté des "trolls". "On s'est rendu compte que certaines personnes étaient des trolls : ils envoient des messages, mille par mille".



Nous subissons actuellement une attaque coordonnée de membres du forum Jeux-Videos 18/25. 16000 messages malveillants filtrés aujourd'hui. pic.twitter.com/BNDCElxGOB — Elliot Lepers (@ElliotLepers) 30 octobre 2017

C’est bon Twitter tu as gagné, je me débranche. Vous pouvez créer un monde de violences, mais sans moi... — Clara Gonzales (@Claranote) 30 octobre 2017

Une volonté pour les "cyber-militants" de prendre d'assaut le numéro de téléphone alors que chaque SMS de réponse coûte 16 centimes aux deux créateurs. Pour faire face à ces dépenses, Clara Gonzales et Elliot Lepers avaient fait appel à la générosité des internautes en créant une cagnotte en ligne, dont le compteur affiche ce mardi 31 octobre plus de 3.300 euros.



Des poursuites judiciaires

Sur Twitter, les membres du forum 18-25 ont ainsi appelé à "augmenter la dette des féministes" ou à "vider la cagnotte avant que cela ne devienne pas rentable". "Comme toujours, des adolescents s’amusent à attaquer les initiatives féministes (...) Ce genre de raid contre les militants féministes est récurrent", a de son côté commenté Elliot Lepers sur RTL.fr.



Dès lors, la priorité est donc juridique pour les deux militants. "Tout au long de la soirée, nous avons pu rassembler des éléments de preuve accablants dans le but de confondre les auteurs. Nous mettons actuellement en oeuvre les démarches juridiques pour que les responsables soient poursuivis", ont-il précisé dans un communiqué.

Suite à hier soir, voici notre communiqué. https://t.co/jlcwjRaS4P pic.twitter.com/TtJ9faFfqk — Elliot Lepers (@ElliotLepers) 31 octobre 2017