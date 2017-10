publié le 25/10/2017 à 07:40

Après les révélations des affaires de harcèlement dans le monde du cinéma américain mais aussi en France, une affiche a été scotchée à l’intérieur du Palais Bourbon. Sont rappelés les articles du Code pénal sur le harcèlement et deux numéros d’urgence pour joindre des déontologues si un député est trop entreprenant.



"C'est arrivé à plusieurs reprises dans les couloirs de l'Assemblée", confient des assistantes parlementaires. Un député a, par exemple, proposé à sa collaboratrice de venir faire la sieste avec lui. La jeune femme a demandé à travailler avec un autre élu. Une autre assistante a confié : "Ah, avec lui, si on se prend une main aux fesses, on s’en sort bien."

Certaines s’entraident. Marine Tondelier a travaillé à l’Assemblée nationale, et selon elle, il y avait "une liste noire" des députés qu’il ne fallait pas croiser dans les couloirs. "Quand on avait une collègue qui arrivait, c’est vrai que ça faisait partie du kit de bienvenue, des conseils de sécurité quoi. C’est comme quand quelqu’un est nouveau à Paris, on lui dit de faire attention à son sac dans le métro, et bien c’était à peu près pareil", raconte-t-elle.



Au Sénat, certains comportements posent également problème. Des collaboratrices cherchent à éviter à tout prix "le coup de l’ascenseur", quand elles se retrouvent bloquées avec un élu à la drague pénible et aux gestes déplacés.