publié le 21/06/2017 à 07:15

Le plus grand marché de produits frais au monde s’apprête à connaître sa première fête de la musique avant 7 heures ce matin. "On est très content d’accueillir les Cavern Beatles à Rungis, ça va être génial", se félicite Stéphane Layani, le président du marché de Rungis, "c’était intéressant de faire le concert le plus tôt de la fête de la musique, à l’origine on voulait le faire à 5 heures, mais 6 heures ce n’est pas mal non plus".



"Pour nous, c’est la fin de notre journée, on a travaillé toute la nuit", explique le directeur du célèbre marché, alors que la 36e fête de la musique devrait battre son plein ce mardi en fin de journée. Ce n’est pas la première fois que le marché alimentaire swingue au petit matin, puisque d’autres événements de ce type ont déjà eu lieu. "On fait souvent des fêtes", acquiesce Stéphane Layani en citant par exemple la fête de la gastronomie, "gastronomie et musique ça va très bien ensemble".