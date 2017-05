Raphaël Haroche, de la musique au Goncourt de la Nouvelle

publié le 29/05/2017 à 10:24

Raphael, le chanteur que l'on connait bien, s'est également mis à l'écriture de nouvelles sous son nom complet à l'état-civil, Raphaël avec un tréma sur le "e" et son patronyme, Haroche. Une diversification artistique couronnée de succès ! Il a décroché, avec Retourner à la mer, le Goncourt de la Nouvelle 2017. Un prix qu'il a reçu chez Drouant, le célèbre restaurant des Goncourt, des mains de Bernard Pivot... Il en est "encore un peu sidéré", "ému".



Pourquoi, lui qui est déjà le compositeur et l'auteur de ses chansons, s'est-il mis également à l'écriture de nouvelles ? "C'est très agréable de faire autre chose, de ne pas faire toujours la même chose : un disque, une tournée, un disque, une tournée, répond-il. Mon amour premier c'est la musique, mais j'ai toujours eu une culture du livre (...) Je me suis mis à écrire, peut-être par ennui, puis j'ai été assez amusé, intrigué. Maintenant j'ai l'impression d'avoir entrebâillé une porte, et je pourrais difficilement m'en passer."

Une tonalité mélancolique, voire sombre

La tonalité, à l'aune de son univers musical d'ailleurs, est plutôt mélancolique voire sombre, sur des thèmes assez graves comme la solitude, le couple en crise, la maltraitance animale, la vieillesse et la mort, ses personnages sont souvent cabossés, malmenés par la vie et en même temps attachants par leur absence de méchanceté, leur émouvante sincérité et leurs tentatives de rachat. C'est le cas du dernier des pères, peut-être le plus beau personnage de ce recueil de nouvelles... "J'avais envie de faire une nouvelle avec David Bowie, d'abord parce que c'est mon héros, puis je voulais essayer de raconter ce qu'il se passe pendant que les chanteurs chantent", explique Raphaël Haroche.

Mais il y a aussi de la fantaisie, de l'humour dans Retouner à la mer. En particulier dans La plus belle fille du monde où un jeune homme juif cherche à séduire à tout prix une jeune femme à la plastique parfaite. Le soir où elle est enfin disposée à lui céder, où son rêve est enfin à portée, il découvre qu'elle est une épouvantable antisémite. Doit-il renoncer pour autant ? "L'idée, c'est ce qu'on est prêt à accepter par amour", raconte l'auteur. Une histoire qui se terminera en débandade générale... Le talentueux Raphaël Haroche publie donc Retourner à la mer, Goncourt de la Nouvelle 2017, chez Gallimard.

"Retourner à la mer", de Raphaël Haroche Crédit : Gallimard