publié le 22/07/2017 à 08:49

La situation se densifie sur les routes de France. Des ralentissements ont commencé sur les principaux axes, notamment en direction des plages du Sud et de l’Ouest. Cela bouchonne sur l’A7 et l’A10.



Dans la vallée du Rhône, sur l’A7, au sud de Lyon, de plus en plus d’automobilistes arrivent. Il y a des ralentissements sur plus d’une quinzaine de kilomètres à partir de la ville de Vienne. En Île-de-France, c’est compliqué sur l’autoroute A10, à partir d’Orly. Sur la direction de l’Ouest et du Sud-Ouest, on met deux fois plus de temps qu’en temps normal pour rejoindre le péage de Saint-Arnoult.

Et sur l’aire de repos de Limours, c’est l’heure de la pause petit-déjeuner. Pascal est dans la file d’attente et s’impatiente un peu. "Ici, c’est un peu chargé, ce n’est pas très agréable. Vivement que l’on soit en vacances, au calme", s’exclame-t-il. Il a pris tôt la route ce 22 juillet, pour aller de Seine-et-Marne vers la Bretagne.



