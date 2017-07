François Hollande rompt le silence et loue son bilan

et AFP

François Hollande, discret depuis son départ de l'Élysée le 14 mai sans être totalement effacé, a rompu le silence vendredi 21 Juillet dans la soirée avec un premier discours sur le thème de l'engagement. Avant ça, il s'est exprimé devant les journalistes en évoquant son bilan et le parti socialiste.



"Le temps de la récolte arrive, on le voit bien. J'avais encore sous les yeux des statistiques sur les créations d'emplois au cours du premier semestre, je laisse une situation qui, je crois, peut être utile à mon successeur" a-t-il déclaré.

Fort de ce constat, François Hollande était à Arles vendredi 21 Juillet pour un discours sur le thème de l'engagement, dans le cadre de la troisième édition des sommets d'été des "napoléons", un réseau d'acteurs de l'innovation. L'ex-président prendra d'ailleurs en septembre la présidence de la fondation La France s'engage.

Présentation de la fondation La France s'Engage par François Hollande aux #LesNapoleons ! 1ere sortie depuis sa fin de mandat @LesNapoleons pic.twitter.com/TRWwlezBOW — Adrien Chaltiel (@AdrienChl) 21 juillet 2017

Effacé, mais "toujours vigilant"

L'ex-chef de l'État, "en vacances" depuis début juillet, n'en continue pas moins à suivre de près les soubresauts de politique, et les affres du Parti socialiste qu'il a dirigé de 1997 à 2008. "C'est un ancien président de la République qui n'aurait pas oublié ses réflexes de premier secrétaire. Il est toujours attentif et vigilant à ce qui se passe", s'amuse l'ancien ministre de la Ville Patrick Kanner, qui "échange des textos" avec l'ex-président.



François Hollande se tient aussi "au courant" des péripéties de la refondation du parti, qui s'est doté le 8 juillet d'une nouvelle direction collégiale, même si "cela ne veut pas dire qu'il interfère", selon un proche. Selon son entourage, le président est en tout cas convaincu d'une chose, "qu'il y a besoin de formations politiques, et du PS en particulier".