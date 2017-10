Le journal de 18h30 : les GM&S ulcérés après leur réunion à l'Élysée

publié le 23/10/2017 à 18:43

Les salariés de GM&S sont dépités après leur rendez-vous cet après-midi à l'Élysée. Une délégation était reçue par deux conseillers du président Emmanuel Macron. La rencontre faisait suite à la polémique déclenchée par le chef de l'État sur ceux "qui foutent le bordel", au lieu de chercher du travail.



Leur entreprise a été reprise, mais seuls 120 des 276 postes ont été sauvés. Aujourd'hui, les salariés attendaient des réponses à leurs inquiétudes, mais ils sont ressortis ulcérés. "On aurait très bien pu faire cette réunion à la Maison de l'emploi et de la formation à La Souterraine, parce qu'il n'en sort rien", a regretté Vincent Labrousse, délégué CGT.

"On demandait une augmentation des mesures d'accompagnement d'une manière générale et on a déjà, selon l'Élysée, des mesures exceptionnelles. Donc tout est exceptionnel ! On va expliquer ça demain aux salariés, à eux de juger. (...) C'est la pire réunion qu'on ait jamais eue depuis le départ de notre bataille".

