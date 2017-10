publié le 23/10/2017 à 19:53

Nouvelle avancée pour le projet de cœur artificiel Carmat. L'entreprise française poursuit son essai clinique, mais cette fois à l'étranger. Six mois après l'interruption des recherches en France, la société s'est tournée vers le Kazakhstan, dans un hôpital qui serait une référence mondiale en cardiologie.



C'est au centre de recherche de chirurgie cardiaque d'Astana, capitale du Kazakstan que s'est déroulée l'intervention. Comme d'habitude, les informations fournies par Carmat sont très parcimonieuses.

On sait simplement que l’opération, dont on ne connait pas la date, s'est déroulée de façon satisfaisante. Cette reprise à l'étranger était prévue, avec le recrutement, dans différents centres et pas seulement au Kazakhstan, d'une vingtaine de malades en insuffisance cardiaque terminale.

À écouter également dans ce journal

- Les 28 pays de l'Union européenne peinent à s'accorder sur la réforme de la directive du travail détaché, un dossier crucial pour Paris, qui a bataillé dur face aux pays de l'est de l'Europe, Pologne en tête.



- Delphine Bato souhaite que le député La République En Marche, Christophe Arend, accusé de harcèlement sexuel, se mette en retrait de ses fonctions, le temps que la justice se prononce.



- Chaque semaine, une nouvelle polémique pour Donald Trump. Le président américain est accusé d'avoir manqué de respect à la veuve d'un militaire.



- Interdit de match jusqu'en 2047. Un jeune footballeur amateur a été suspendu. Lors d'une rencontre, l'adolescent de 15 ans, qui joue avec l'AS-Ville-Fontaine, en Isère avait frappé l'arbitre, après l'expulsion de l'un de ses coéquipiers.