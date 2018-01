avec Yves Calvi et La rédaction numérique de RTL

publié le 19/01/2018 à 08:37

Le verdict est tombé ce jeudi 18 janvier. Patricia Dagorn, aussi surnommée "la Veuve noire", a été condamnée à 22 ans de réclusion criminelle, devant les assises des Alpes-Maritimes, pour l'assassinat en 2011 de deux retraités, un SDF avec lequel elle partageait des nuits d'hôtel et un ancien maçon à la retraite confortable. Ses avocats, eux, dénoncent un manque de preuves et envisagent de faire appel.



"Elle est arrivée là avec une étiquette coupable sur le front, donc la pente à remonter était considérable. Nous, nous avons considéré qu'il n'y avait pas assez d'éléments dans le dossier pour démontrer qu'elle était coupable d'empoisonnement", plaide maître Georges Rimondi, l'un de ses avocats, au micro de RTL.

"Il est difficile de lutter contre des a priori qui sont des acquis comme cela. Et je pense qu'il y a matière à réflexion quant aux suites à donner à la décision qui a été prononcée", ajoute-t-il.

À écouter également dans ce journal

- Drame à La Courneuve en Seine-Saint-Denis. Aux alentours de 20h le gérant d'une entreprise de distribution de gaz située dans une zone d'activité de la commune, a été tué par des braqueurs.



- Une majorité de syndicats de PSA ont donné leur feu vert à la toute première rupture conventionnelle collective. À 58% ils se sont prononcés en faveur du dispositif proposé par la direction. Ce dispositif a été crée par les ordonnances réformant le Code du travail et est entré en vigueur le 1er janvier 2018.



- Sébastien Lecronu, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique se trouvait à Fessenheim jeudi 18 janvier, pour lancer le projet de fermeture de la plus vieille centrale nucléaire française. Les syndicats ont de leur côté réaffirmé leur opposition au principe de fermeture anticipée.



- Emmanuel Macron était en Angleterre ce jeudi 18 janvier pour conclure avec la Premiere ministre Theresa May, un nouvel accord migratoire. Londres va notamment verser une contribution complémentaire de 50 millions d'euros pour renforcer la frontière à Calais.



- En France, Martine Aubry, la maire PS de Lille, a dénoncé jeudi 18 janvier la politique migratoire mise en place par Emmanuel Macron. "Jamais les discours n'auront été aussi décalés, par rapport aux actes", a-t-elle déclaré.



- La ministre du Travail, Muriel Pénicaud entend développer "l'Erasmus des apprentis". Pour cela, elle va reprendre "une grande partie" des propositions formulées dans un rapport du député européen Jean Artuis. En juillet dernier, elle s'était engagée à doubler le nombre d'apprentis qui partent à l'étranger, d'ici à 2022.