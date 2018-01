Seine-Saint-Denis : un gérant d'entreprise tué lors d'un braquage

et AFP

publié le 19/01/2018 à 02:02

Le gérant d'une entreprise de distribution de gaz de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) a été tué jeudi 18 janvier lors d'un vol à main armée dont les auteurs sont en fuite, a-t-on appris de source policière.



Peu avant 20h, cinq personnes ont fait irruption dans l'entreprise pour "mettre la main sur la caisse", a précisé une source proche de l'enquête. Les malfaiteurs auraient tenté de se faire ouvrir un coffre-fort. Blessé par un tir à l'épaule, le gérant de 56 ans est décédé à la suite des suites de ses blessures rapporte le Parisien. Les auteurs ont pris la fuite.

Le parquet de Bobigny a indiqué avoir confié à la Brigade de répression du banditisme une enquête pour vol avec arme et meurtre en bande organisée, et association de malfaiteurs. Le maire (PCF) de la commune, Gilles Poux, s'est rendu sur place avec l'épouse de la victime. "C’est terrifiant de voir une personne qui fait simplement son travail se faire abattre par quatre ou cinq hommes qui viennent faire un casse pour prendre trois francs, six sous. Tuer un père de famille pour rien, c’est dramatique."