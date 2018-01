publié le 18/01/2018 à 19:20

Après Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement s’attaque au sujet sensible de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Alsace). Jeudi 18 janvier, le secrétaire d’État à l’Écologie Sébastien Lecornu s’est rendu sur le site pour trois jours. Invité de RTL, il a assuré que "l’État accompagnera la commune" financièrement en compensation la fermeture du site.



"Je ne laisserai pas les collectivités territoriales alsaciennes, la mairie de Fessenheim en tête, dans un désarroi budgétaire", a-t-il déclaré en réponse au maire du village Claude Brender, qui s'inquiétait au micro de RTL. Le secrétaire d'état n'a cependant pas préciser le montant de la somme qui sera allouée par l'État pour aider à pérenniser la dynamique économique du territoire alsacien.



Sébastien Lecornu a par ailleurs annoncé qu'il concentrera "le plus de temps et de moyens" sur le sort des 350 prestataires et sous-traitants de la centrale lors du comité de pilotage qui débutera vendredi 19 janvier. "Les 750 emplois de la centrales seront tous reclassés", a-t-il également assuré.