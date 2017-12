publié le 01/12/2017 à 07:33

Comment transformer une actrice américaine en princesse anglaise ? L'actrice Meghan Markle va commencer à apprendre son nouveau rôle, à quelques mois de son mariage avec le prince Harry prévu au mois de mai 2018. L'officialisation du couple commence ce vendredi 1er décembre, date de la première sortie officielle au Royaume-Uni du prince Harry et de Meghan Markel en tant que fiancés.



Les futurs mariés se rendront dans une association de lutte contre le Sida, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la maladie, puis ils visiteront une école dans un quartier défavorisé. Ce sera donc l'occasion pour l'actrice américaine de se mettre à l'ouvrage dans sa tâche de future princesse anglaise.

Cette dernière devra donc connaître le protocole britannique, par ailleurs d'une lourdeur que les siècles n'ont pas allégé, sur le bout des doigts. Outre les cours particuliers dispensés par son fiancé, elle aura à sa disposition une marée de courtiers aguerris qui sauront lui inculquer les 'bonnes manières'.

Apprendre à passer au second plan

L'art de trouver le couvert adéquat sur l'immense table des banquets royaux est une première étape. Mais surtout, Meghan Merkel va devoir apprendre à respecter son rang. Elle marchera toujours derrière sa future belle-sœur, la duchesse de Cambridge Kate Middleton, et devra le faire avec grâce.



Comprenez avec élégance, mais surtout sans laisser paraître ses émotions. Qu'elle soit jalouse de passer en deuxième ou qu'elle vienne de se disputer avec le prince Harry, rien ne devra transpirer. Il va également falloir apprendre à être plus fade précise le quotidien The Guardian. Pour ne pas faire de l'ombre à la reine et à sa belle sœur, mais aussi pour ne déplaire à personne.



Meghan Markle ne donnera plus d'interview donc et plus de maux d'esprit. Enfin, l'actrice devra devenir anglaise à la fois sur le papier et dans ses habitudes. Il va falloir se mettre au thé et à la chasse dit encore The Guardian. Un sport royal qui pourrait bien déplaire à cette amoureuse des animaux.