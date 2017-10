Le journal de 7h30 : l'appel à l'aide des rescapés d'Irma en métropole

publié le 18/10/2017 à 07:45

Les oubliés d'Irma lancent un appel à l'aide. Après le passage de l'ouragan, 1.700 personnes ont été accueillies en métropole, mais aujourd'hui ils déplorent le manque d'aide des autorités. Loubna, 36 ans, avait décidé de quitter Saint-Martin avec sa fille, n'ayant plus eau ni électricité. Cinq semaines plus tard, c'est la désillusion. Hébergée par sa sœur en Isère, elle ne bénéficie d'aucune aide, d'aucun soutien.



"On se sent abandonnés. On n'existe pas au sein des organismes, on n'existe pas au sein de l'État. On a l'impression de ne pas être Français. On est venus sans rien de Saint-Martin, on n'a plus de travail et à chaque bureau, on tend notre main, on fait la mendicité et on ne nous met rien dans la main. C'est pour ça que l'on veut crier notre colère. On nous a complètement oubliés. On est plein de mamans dans ce cas-là", se désole Loubna.

"On lance un appel : s'il vous plaît monsieur Macron aidez toutes ces mamans, aidez-nous pour que nos enfants reprennent une vie 'normale'. Si je peux me permettre monsieur Macron, redevenez le président de tous les Français. Saint-Martin est la France."

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron va dévoiler cet après-midi, ses pistes pour sa réforme des forces de l'ordre. Le chef de l'État doit notamment donner des précisions sur la mise en place de la police de sécurité quotidienne.



- Pierre Gattaz, patron du Medef, souhaite mettre en place un "contrôle journalier" des chômeurs dans leur recherche d'emploi, alors que Matignon a commencé à recevoir les partenaires sociaux au sujet de l'assurance-chômage.



- Les députés ont voté une modulation de la "taxe soda" en fonction du taux de sucre, pour mieux lutter contre l'obésité, lors de l'examen en commission du projet de budget de la Sécurité sociale.



- Dix personnes, âgées de 17 à 25 ans, sont toujours en garde à vue. Ils appartiennent à la mouvance de l'ultra-droite française et sont soupçonnés d'avoir projeté des attaques contre des lieux de culte et des personnalités politiques, comme Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon.



- En Chine, le XIXe congrès du Parti communiste s'est ouvert ce mercredi. Xi Jinping a annoncé que le pays allait "s'ouvrir davantage", alors que ce dernier devrait sans surprise être reconduit à la tête du régime.



- Monaco a quasiment dit adieu à la Ligue des champions hier soir après sa défaite 2-1 à domicile face au Besiktas. Ce soir, le PSG se déplace à Anderlecht.