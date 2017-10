publié le 18/10/2017 à 07:52

Neuf hommes et une femme sont en garde à vue pour un projet d'attentat contre des hommes politiques et des mosquées. Ces dix personnes, âgées de 17 à 25 ans ont été interpellées en région parisienne et dans le sud-est du pays. Elles appartiennent à la mouvance d'ultra-droite. Leurs cibles : Jean-Luc Mélenchon ou encore Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, coupables à ses yeux d'être trop complaisants avec l'immigration et l'islam, mais aussi des lieux de culte musulmans.



L'enquête avait commencé le 28 juin dernier avec l'arrestation d'un militant nationaliste à Tarascon (Bouches-du-Rhône). Il s'appelle Logan, a 21 ans. Décrit comme un nationaliste acharné, le jeune homme a commencé très tôt, adolescent à peine, en collant des affiches racistes sur les murs de sa ville, Vitrolles.

Au fur et à mesure, sa xénophobie le pousse a aller plus loin. Il verse dans l'activisme, rejoint les jeunesses nationalistes, puis d'autres mouvances d'extrême droite.

Approché par le Front national en mars

En mars, il aurait été approché par le Front national pour diriger le FNJ, la branche jeunesse du parti frontiste, relaie Le Monde. S'il a refusé le poste, il s'est investi dans la campagne présidentielle de Marine Le Pen et la législative de Jean-Lin Lacapelle, un proche de la patronne du Front national, dans les Bouches-du-Rhône. Selon le quotidien du soir, il aurait "refusé de saluer la plupart des électeurs d'origine maghrébine" au bureau de vote de Vitrolles.



Un fusil à pompes, deux revolvers

Mais Logan a un projet en tête : un attentat. Il veut s'en prendre à un homme politique peut-être, au marché aux puces de Marseille ou un restaurant indien d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). La cible n'est pas clairement définie. Pourtant, le jeune homme se prépare. Au mois de juin, il achète un fusil à pompes, deux revolvers qu'il compte remettre en état de marche et un gilet pare-balle.



Le jeune homme est suivi de près par les services de renseignements. C'est en remontant le fil de ses fréquentations que dix personnes, avec lesquelles il était en contact, ont été placées en garde à vue dans les locaux de la sous direction antiterroriste, mardi 17 octobre.