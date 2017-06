et La rédaction numérique de RTL

publié le 02/06/2017 à 08:08

François Bayrou a présenté sa loi de moralisation de la vie publique jeudi 1er juin, en annonçant au passage qu'elle porterait le nom de "confiance dans notre vie démocratique". Le ministre de la Justice affirme avoir défini trois objectifs : "En finir avec le deux poids, deux mesures (...) Mettre en place les règles nécessaires de ce qui est la plaie des démocraties mal régulées, les conflits d'intérêts (...) Assainir et garantir l'exercice équilibré de la démocratie".



Parmi les réformes majeures de cette nouvelle loi, la suppression de la Cour de justice de la République, l'interdiction pour un élu de recruter des membres de sa famille, ou encore la suppression de la réserve parlementaire. Les anciens présidents de la République ne pourront pas être membres du Conseil constitutionnel et les élus ne pourront pas exercer plus de trois mandats successifs.

- Donald Trump a officialisé ce jeudi 1er juin le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, qui vise à limiter la hausse de la température moyenne mondiale.

- Au moins 36 personnes ont péri dans la nuit dans l'attaque d'un casino de Manille par un homme qui a incendié l'établissement avant de se suicider,



- Gérard Feldzer, ancien pilote de ligne proche de Nicolas Hulot, Michel Badré, un ingénieur membre du Conseil économique, social et environnemental, et Anne Boquet, préfète, ont été nommés par le Premier ministre pour débloquer le dossier de l’aéroport de Notre-Dames-des-Landes.



- L'astronaute français Thomas Pesquet va quitter la Station spatiale internationale ce vendredi, en compagnie du Russe Oleg Novitski, pour regagner la Terre.



- Les joueuses de l’Olympique lyonnais se sont imposées en finale de la Ligue des champions face au PSG au terme d’une séance de tirs au but. Les Lyonnaises remportent leur troisième titre consécutif.