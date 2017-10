publié le 26/10/2017 à 08:14

Environ six mois après le mouvement social qui a paralysé le territoire, la Guyane attend Emmanuel Macron de pied ferme. Jeudi, le président de la République doit entamer une visite de trois jours sur le territoire en commençant par un passage à Cayenne. Il doit notamment annoncer une série de mesures visant à renforcer la sécurité sur place. Un nouvel escadron de gendarmerie devrait ainsi être déployé.



Car, du côté des habitants la grogne monte. "On vit dans l'insécurité, on est obligé d'être enfermé. Dehors, il y a des cambriolages, des vols, des viols...", s'indigne une habitante. Le 21 avril dernier, l'accord de Guyane avait été signé, peu de temps avant l'élection présidentielle. L'ancien gouvernement s'était engagé à mettre en place un plan d'urgence de 1,08 milliard d'euros, et signé plusieurs accords sectoriels. La population de Guyane entend aujourd'hui demander à Emmanuel Macron de respecter la parole présidentielle.

À écouter également dans ce journal :

- Santé : Johnny Hallyday va mal. Selon Jean-Claude Camus, son ancien producteur, le chanteur a entamé un nouveau traitement contre son cancer du poumon. "On croise les doigts pour que ça marche, parce que c'est notre idole de toujours. Et je sais qu'il se bat", a-t-il déclaré sur RTL.

- Politique : Laurent Wauquiez marquait le coup d'envoi de sa campagne pour la présidence des Républicains, mercredi, à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Tout en appelant au rassemblement, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a défendu sa ligne, une ligne "vraiment à droite".



- Assemblée Nationale : les députés ont adopté la hausse de la CSG, mesure contestée, et qui vient compenser la suppression des cotisations sociales. Cette mesure doit permettre l'augmentation du pouvoir d'achat des Français, mais devrait être plus lourde de conséquences pour les retraités.



- Banques : les établissements financiers sont de nouveau pointés du doigt par une enquête de 60 millions de consommateurs. Selon l'organisation, les banques usent et abusent des frais bancaires, notamment sur les plus en difficultés. Des méthodes qui ont permis de rapporter quelque 4,9 milliards d'euros.



- Justice : Bernard Tapie se présentait mercredi devant justice belge dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Il s'agissait de sa première sortie publique depuis le début de son traitement contre un cancer de l'estomac. L'homme d'affaires conteste la saisie de ses biens en Belgique.



- Bordeaux : Alain Juppé est en colère. Le maire de la ville s'est indigné contre les autocollants qui fleurissent à Bordeaux contre la venue de Parisiens. Il a même décidé de porter plainte. "C'est honteux, et en rupture avec tout ce qu'a été l'histoire de Bordeaux, c'est un appel à la discrimination et à la haine".



- Musique : Fats Domino est décédé à l'âge de 89 ans, chez lui à La Nouvelle-Orléans. Précurseur du rock, il a vendu 65 millions d'albums dans le monde.