publié le 25/10/2017 à 09:26

Le maire de Bordeaux perd patience. Ce mercredi 25 octobre, Alain Juppé s'est indigné sur Twitter des messages peu bienveillants envers les nouveaux arrivants qui apparaissent dans les rues de sa ville. L'ancien ministre de la Défense envisage même de prendre des mesures judiciaires pour y remédier.



"Les attaques anti-nouveaux arrivants à Bordeaux sont une honte. J'envisage de saisir la justice. Notre ville est accueillante et le restera", affirme-t-il sur le réseau social. Comme le précise Sud Ouest, Alain Juppé fait notamment référence aux autocollants "Parisien, rentre chez toi", placés sur les murs de l'agglomération.

Ce duel antre anciens et néo-bordelais viendrait, principalement, des prix de l'immobilier de plus en plus élevés de Bordeaux. Comme l'explique le quotidien régional, la ville est sujette à des loyers toujours plus élevés et à la gentrification de ses quartiers populaires, ainsi qu'à un trafic routier plus important et une démographie plus conséquente.

Embourgeoisement et agacement

Autant de maux attribués à une arrivée des Parisiens. De fait, les autocollants "Parisien, rentre chez toi" sont agrémentés d'un dessin de TGV, rappelant la ligne mise en place entre Bordeaux et Paris en juillet dernier, rendant la migration de citadins parisiens plus aisée.



Sud Ouest note également un agacement plus large envers un phénomène d'embourgeoisement du côté du quartier de Saint-Michel, où apparaissent des tags tels que "Saint-Mich' nique les riches".

