publié le 02/02/2018 à 08:08

La procureure de Besançon a poussé un coup de gueule dans l'affaire Alexia Daval, jeudi 1er février. Hier, des médias ont divulgué le contenu d'un échange de SMS entre la jeune femme et son mari Jonathann, juste avant le meurtre. Des propos plutôt intimes.



Edwige Roux-Morizot a convoqué les journalistes pour une mise au point, avant de dénoncer "la folie médiatique". "Derrière cette histoire qu'on déroule de manière aussi indécente, se joue le destin d'un homme qui doit bénéficier de la présomption d'innocence, bafouée chaque jour depuis son interpellation, son procès que l'on fixe déjà", a déclaré la procureure.

Et d'ajouter : "Cette affaire, c'est aussi une jeune femme morte il y a si peu de temps, dans des conditions terribles, et dont la mémoire est chaque jour salie un peu plus".

Trois mois jour pour jour après la mort d'Alexia Daval, son mari, Jonathann Daval, a finalement avoué mardi 30 janvier, en garde à vue, l'avoir lui-même tuée au cours d'une dispute.

