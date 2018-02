publié le 01/02/2018 à 13:05

Après l'assassinat d'Alexia Daval, ses proches doivent dorénavant faire face à ce qu'ils considèrent comme de la trahison. Jonathann Daval, qui était apparu en larmes aux côtés de ses beaux-parents, a avoué avoir tué "accidentellement" sa femme. "Comment a-t-il pu ? De l'amour pour Alexia, je pense qu'il en avait mais pour en arriver là, que s'est-il passé ?", questionne la tante de la jeune femme.



"Nous l'avons côtoyé le samedi soir, on cherchait, on était dans la maison avec lui, on était autour de lui... On n'a pas vu de griffures. On n'a rien vu", déplore-t-elle au micro de RTL. De quoi développer une certaine culpabilité. "On s'en veut d'avoir laissé assassiner une jeune fille comme ça. Pourquoi jamais personne n'a rien vu ? Aujourd'hui elle n'est plus là, il va falloir continuer la vie sans elle", lance, en larmes, la tante d'Alexia Daval.

Mais l'incompréhension et la culpabilité font dorénavant place à la colère et à la haine. "Comment voulez-vous ne pas avoir de la haine ? Ce n'est pas quelqu'un d'humain. Un humain réelle, qui a sa tête, ne peut pas faire cela", dénonce-t-elle.