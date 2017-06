publié le 26/06/2017 à 08:05

C'était l'une de ses promesses de campagne à destination des écoles. Emmanuel Macron avait annoncé, par la voix de son ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, que les classes de CP seraient dédoublées dans les zones d'éducation prioritaire afin de maintenir les effectifs à 12 enfants maximum par classe. Jean-Michel Blanquer a confirmé lundi cette annonce à la Voix du Nord, et a affirmé que pour remplir l'objectif, quelque 2.500 postes d'enseignants seraient créés.



D'un point de vue logistique cependant, certaines municipalités s'interrogent : où va-t-on pouvoir bâtir ces nouvelles classes dédoublées ? À Marseille, quelque 209 écoles se trouvent en zone d'éducation prioritaire. Pour Danièle Casanova, adjointe au maire en charge de l'éducation, "il faut que je trouve 600 classes en quatre an, ce qui est totalement impossible." "Certaines sont libres dans les écoles et peuvent être réhabilitées, mais pour les autres, il faudra faire des cloisons coulissantes", précise-t-elle au micro de RTL. "On a fait part de nos difficultés au recteur qui nous a dit que si l'on ne pouvait pas réaliser les travaux à temps, et bien on mettrait deux maîtres par classe pour que les enfants soient tout de même aidés".

À écouter également dans ce journal :

- Code du Travail : la ministre Muriel Pénicaud débute aujourd'hui la concertation sur le dialogue social. Le projet de réforme doit être présenté mercredi en conseil des ministres. Le gouvernement planche notamment sur l'extension à d'autres secteurs que celui du BTP du contrat de chantier, un contrat entre l'intérim et le CDI qui garanti l'emploi d'un salarié pour la durée d'un projet ou d'un chantier.

- Congrès : Emmanuel Macron envisagerait de réunir le Parlement en Congrès à Versailles le 3 juillet prochain, selon les informations RTL. Le président avait annoncé sa volonté deréunir chaque année le Sénat et l'Assemblée nationale. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, affirme qu'aucune date n'est encore arrêtée.



- Argent : selon une enquête de Panorabanques, comparateurs de banques, 6 Français sur 10 dépassent la limite de leur découvert autorisé au moins une fois par an. Ils sont un peu plus d'un quart à la dépasser une fois par mois.



- Espagne : un feu ravage depuis dimanche soir la région du parc de Doñana dans le sud-ouest du pays. Les flammes, attisées par le vent et la chaleur, se propagent à grande vitesse, le feu devenant très difficile à contrôler.



- Mossoul : les forces irakiennes sont toutes proches des derniers groupes de djihadistes de l'État islamique encore présent dans le centre de la vieille ville.



- Conduite : de moins en moins de jeunes Français décident de passer le permis de conduire. Outre le coût exorbitant (entre 700 et 1.200 euros), ils sont 36 % des 18 - 24 ans à affirmer avoir d'autres priorités selon une étude OpinionWay.



- Basket : l'équipe de France féminine s'est inclinée 55 à 71 devant les Espagnoles en finale de l'Euro.