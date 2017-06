La vieille ville de Mossoul (Irak), théâtre d'un conflit armé entre l'EI et l'armée irakienne

et AFP

publié le 24/06/2017 à 11:07

La journaliste Véronique Robert, blessée lundi 19 juin dans l'explosion d'une mine à Mossoul, en Irak, où elle était en reportage pour l'émission Envoyé Spécial, est décédée des suites de ses blessures, a annoncé ce samedi 24 juin France Télévisions dans un communiqué. Spécialiste des terrains de guerre, Véronique Robert "avait couvert de nombreux conflits au Moyen-Orient et notamment en Irak", écrit France Télévisions, qui fait part de sa "très grande tristesse" dans le même communiqué.



Opérée à Bagdad, la journaliste avait été transférée dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 juin à l'hôpital Percy, près de Paris. Son décès s'ajoute au triste bilan de cette explosion : deux de ses confrères, le journaliste français Stéphan Villeneuve et le fixeur irakien Bakhtiyar Addad, ont également été tués. Ils effectuaient une enquête pour le compte de l'émission Envoyé Spécial dans cette ville irakienne ravagée par le conflit armé entre Daesh et l'armée régulière.

[CP] Tristesse... Décès de Véronique Robert suite à ses blessures à Mossoul https://t.co/1wXMWdeSMg pic.twitter.com/kcILSEDqjx — France Télévisions (@Francetele) 24 juin 2017

Ces journalistes accompagnaient les forces spéciales irakiennes dans la bataille pour reconquérir la deuxième ville d'Irak des mains de l'État islamique, où quelque 100.000 civils sont "retenus comme boucliers humains" par les jihadistes, selon l'ONU.