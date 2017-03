Le journal de 7h : un abattoir devant la justice

publié le 23/03/2017 à 07:49

Les images de l'association de défense des animaux L214, tournées grâce à une caméra cachée à l'abattoir de Vigan (Gard) en février 2016, avaient choqué. On y voyait des animaux mal étourdis avant d'être égorgés ou maltraités longuement à coups de matraque électrique. Un an plus tard, trois employés sont jugés devant le tribunal correctionnel d'Alès.



L'un d'entre eux est accusé d'avoir commis "des sévices graves et des actes de cruauté envers un animal tenu en captivité" et risque jusqu'à deux ans de prison et 30.000 euros d'amende, pour avoir notamment jeté violemment des moutons par dessus une barrière. Deux autres salariés comparaissent après avoir "exercé volontairement des mauvais traitements" sur des animaux captifs, avec ces coups de pieds et d'aiguillon électrique.

La communauté de communes du Pays viganais est également jugée en tant que personne morale car elle était responsable de l'abattoir au moment des faits. L'association L214 a pu tourner des images similaires dans d'autres abattoirs, comme à Alès (Gard) ou à Houdan (Yvelines), mettant au coeur du débat les conditions d'abattage des animaux en France.

