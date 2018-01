publié le 06/01/2018 à 07:42

Il reste très peu d'espoir de retrouver vivante la policière qui a sombré hier dans la Seine. C'est au niveau de Notre-Dame-de-Paris, lors d'un exercice dans le fleuve en crue que la plongeuse de la brigade fluviale a disparu. Un important dispositif a été déployé avec un hélicoptère et un drone pour tenter de la repêcher, malheureusement sans succès.



Les recherches reprennent ce matin pour retrouver un corps. Elles avaient été interrompues hier soir avant 18 heure et la tombée de la nuit. Il n'y avait déjà plus aucun espoir de retrouver cette jeune policière de 27 ans vivante.

Peu avant 11 heures hier matin, la jeune plongeuse venait de terminer son exercice ; elle était remontée à la surface mais d'un seul coup, ses collèges l'ont vu couler à pic.

Les conditions sont très dangereuses en ce moment puisque la Seine est en crue. Mais c'est précisément pour trouver des conditions extrêmes que l'entraînement avait lieu hier. C'est habituel pour cette brigade fluviale, dont la mission est d'intervenir quelles que soient les conditions.



Il y avait eu des entraînements par exemple l'année dernière quand la Seine était en crue record. La jeune plongeuse y avait participé. C'est une plongeuse expérimentée, elle était à la brigade fluviale depuis septembre 2016.

Corse - Les deux dirigeants nationalistes, Gilles Siméoni et Jean-Guy Talamoni ont salué hier un déblocage dans les discussions après leur rencontre avec "la Madame Corse" du gouvernement, Jacqueline Gourault. Cette dernière a toutefois précisé que la co-officialité, c'est à dire l'utilisation comme langues officielles du corse et du français n'était pas envisageable.



Culture - La maison de Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette est mise en vente, selon les informations du Parisien. Devenue un véritable lieu de pèlerinage, c'est dans cette propriété que le chanteur s'est éteint dans la nuit de 5 décembre.



Attentat - Le parquet de Paris a ouvert une enquête après les accusations de Mediapart selon lesquelles les renseignements auraient négligé des messages menaçants d'un auteur de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016, et auraient antidaté des documents pour se couvrir.



Diplomatie - Emmanuel Macron recevait le président Erdogan hier à l'Élysée. Le chef de l'État a indiqué que l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne n'était pas à l'ordre du jour et a plutôt évoqué un partenariat.



Coupe de France - Les 32es de finales marquent l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 et offrent un focus sur les plus petites équipes encore qualifiées. Les rencontres à suivre, à 15h notamment, le Mans-Lille, Schilthigheim-Auxerre, Toulouse-Nice puis à 18h Yzeure-Monaco et enfin Nancy-Lyon à 21h.