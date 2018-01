Prime à la casse, bonus et malus... Ce qui change pour les automobilistes

publié le 05/01/2018 à 23:12

La nouvelle prime à la casse se met en place, mais entre les différentes aides, et le malus qui se durcit, l'automobiliste en ce début d'année a bien du mal à s'y retrouver. Les nouvelles règles sont d’une complication incroyable. Surtout que les taxes souvent se cumulent. Pire, elles se contredisent dans leur volonté d’encourager les Français à moins polluer. On se dit que le gouvernement nous incite, à travers ses différentes mesures, à acheter des modèles diesels, et a abandonner le diesel.



Et cela, on le vit déjà à travers la hausse des taxes sur les carburants, d’abord. Elles viennent d’augmenter de 7,6 centimes sur le gazole contre "seulement" 3,8 centimes sur le super. On nous encourage aussi à rouler à l’essence à travers la fameuse vignette Critair : les meilleurs modèles essence peuvent avoir la vignette n°1, alors que les meilleurs diesels peuvent au mieux espérer la vignette n°2.

Donc tout va bien en apparence, mais en apparence seulement, car d’un autre côté, le nouveau malus a été durci. Et du coup, il va encore plus favoriser les diesels. Auto Plus a fait le compte, il y a 2.852 modèles essence neufs qui ont désormais un malus, contre "seulement" 1.707 modèles diesels.

Prenons un exemple concret, celui du dernier Dacia Duster. La version diesel du Duster 110 chevaux n’a aucun malus, alors que la version essence correspondant a un malus de 860 euros. Mais la vignette Critair, elle, favorise l’essence : la version essence du Duster a droit à la meilleure vignette, la n°1, alors que la version diesel doit se contenter de la vignette n°2. Concrètement, d’un côté, le gouvernement encourage la version diesel, de l’autre, il encourage la version essence.

Le "super malus"

Enfin, coup de massue pour les véhicules les plus puissants, qui ont droit à un "super malus" de 500 euros sur tous les véhicules de 36 CV fiscaux et plus. Et cela vient se cumuler avec d'autres taxes. Par exemple, pour un Range Rover Sport V8, le poids des taxes va représenter 33.000 euros, soit le tiers de son montant. Au final, la recette de ce super malus est estimée pour l'État a 30 millions d'euros.



Enfin, si les riches paient, ce qu'il risque de se passer - dénoncent nos confrères -, ils pourraient tout simplement se faire immatriculer au Luxembourg ou ailleurs, aux dépends de Bercy.



On termine par la cerise sur le capot : la Clio et la 208 sont au top des ventes. Mais si on ne prend en compte que les ventes aux particuliers, sans les loueurs et entreprises, et bien c'est la Dacia Sandero qui est la chouchoute des Français avec 55.000 exemplaires. Prix de base : 8.000 euros mais à ce tarif, pas de lève vitres électriques et pas d'Auto-Radio !