Le rapport de la répression des fraudes met le doute. L'institution accuse Renault d'avoir volontairement faussé les tests anti-pollution de ses moteurs diesel. En tout, quelque 40 pages et de forts soupçons. Carlos Ghosn a toujours démenti avoir eu recours à des logiciels visant à fausser les niveaux de pollutions de ses moteurs.





Au total quelque 900.000 véhicules seraient concernés, bien loin des 11 millions de Volkswagen, mais la répression des fraudes accuse tout de même Renault d'avoir trompé ses consommateurs en utilisant des stratégies ayant pour but de fausser les contrôles effectués et notamment le contrôle réglementaire de l'homologation sur les émissions de polluants. En cause : les écarts importants entre les performances de certains moteurs en laboratoire et sur le terrain, en conditions réelles.Certains dépassements atteindraient les 377 %, d'où les soupçons de système frauduleux.

À lire aussi dans ce journal :

- Villefontaine : deux ans après le début de cette affaire de pédophilie, quelque 500.000 vidéos et autres documents à caractère pornographique ont été retrouvés par les enquêteurs sur des disques durs et des clef USB de l’instituteur mis en examen. Ces nouveaux documents mettent en scène des victimes encore non identifiées. L'homme s'est suicidé l'an passé pendant sa détention. Certaines familles de victimes craignent donc une extinction de la procédure.

- Fillon repart en campagne : le candidat LR s'est rendu chez les juges le 14 mars, discrètement. Il est aujourd'hui le premier candidat à faire campagne en étant mis en examen. Le rendez-vous a eu lieu 24 heures avant la date prévue. L'avocat de François Fillon avait formulé cette demande du fait de la pression publique que subit le candidat depuis des semaines. Les trois juges ont donné leur accord à ce changement d'emploi du temps seulement lundi. Le candidat a été mis en examen pour détournement de fonds, recel de biens sociaux, et manquement de déclaration à la haute autorité pour la transparence.



- Justice : une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour favoritisme, complicité et recel de favoritisme. Cela fait suite à une soirée à laquelle a participé Emmanuel Macron en marge d'un événement à Las Vegas, alors qu'il était encore ministre de l'Économie.



- Présidentielle 2017 : Selon Manuel Valls, "la campagne de Benoît Hamon amène une sorte de sectarisme et de rejet". C'est ainsi qu'il justifie le refus de donner son parrainage au candidat socialiste. Ce qui a passablement énervé Benoît Hamon. Sur TF1, le député des Yvelines a lancé une pique à l'ancien Premier ministre : "Cela me coûte de faire cette comparaison, mais Juppé n'a pas hésité à parrainer Fillon malgré le fossé qui les écarte". D'autant que Manuel Valls avait indiqué qu'il soutiendrait le candidat issu de la primaire de la gauche.



- États-Unis : une feuille d'impôts de Donald Trump datant de 2005 a été rendue publique par la chaîne américaine MSNBC. ll a, à cette époque, payé un peu plus de 38 millions de dollars d'impôt fédéral sur des revenus net de 150 millions de dollars. Soit un taux d'imposition d'un peu moins de 25 %. Le président américain a toujours refusé de révéler ses déclarations fiscales.



- Présidentielle 2017 : Marine Le Pen a sollicité le soutien du parti de Gaston Flosse, ancien président de Polynésie Française, condamné dans une affaire d'emplois fictifs



- Rugby : le projet de fusion entre le Stade Français et le Racing 92 ne passe toujours pas. Mardi soir, les joueurs du SF ont voté une grève illimitée à la quasi totalité. Ils ne joueront donc pas en top 14 à Castres la semaine prochaine, et pourrait même arrêter le championnat pour cette saison.