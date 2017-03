publié le 14/03/2017 à 23:15

Il y a deux ans, le directeur d'école de Villefontaine (Isère) avait été mis en examen pour des viols commis sur des élèves lors "d'ateliers du goût" organisés par ses soins. Il s'était suicidé après un an de détention. Les enquêteurs ont continué à travailler sur l'ordinateur de l'enseignant et ont découvert, selon nos informations, 512.000 photos et plus de 11.000 vidéos pédophiles.



Sur des supports de type CD, DVD et disques durs, les enquêteurs ont ainsi trouvé notamment des vidéos et photos réalisées par l'ancien directeur à l'occasion de ces effroyables ateliers expérimentés dès 2011 dans d'autres écoles où il a enseigné. Sur ces documents apparaissent des dizaines de petites victimes encore non identifiées. La plupart ont les yeux bandés, mais des prénoms sont prononcés. Les autorités devraient donc découvrir de très nombreux autres enfants violés par celui qui se faisait surnommer "PedoMaster".



Les familles des victimes de l'école de Villefontaine attendent des enquêteurs qu'ils ne classent pas l'affaire. "Ils doivent enquêter. On ne peut pas clôturer une instruction par une expertise comme celle-là. On est obligés, au-delà de la mort du prévenu, d'aller au bout. C'est obligatoire, cela doit être fait", dit Sébastien Lopez, le père d'une victime.



En parallèle, les enquêteurs s'interrogent sur d'éventuels liens du directeur d'école avec d'autres pédophiles. A-t-il échangé des vidéos et photos dans les entrailles du web ? Entre 2006 et 2008, c'est certain. Mais après cette période, impossible pour le moment de l'affirmer, car l'homme était devenu plus prudent et utilisait des logiciels qui rendaient ses contacts indétectables.