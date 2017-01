REPLAY - Les pouvoirs publics, qui craignent des coupures, demandent aux entreprises et aux particuliers de réduire leur consommation d'énergie.

Une vague de froid va toucher la France à partir de ce mardi 17 janvier. Des températures glaciales sont attendues dans certaines régions. Le thermomètre devrait ainsi tomber à -11 à Mulhouse, -9 dans le Massif central et à Strasbourg, -6 à Toulouse et -4 à Marseille. Les pouvoirs publics sont en alerte et tentent d'anticiper une consommation énergétique largement revue à la hausse.



Le précédent record date de février 2012, quand un épisode de froid avait également touché l'Hexagone, avec 102 gigawatts. Mais le réseau électrique avait tenu. Cette année, EDF dispose de cinq réacteurs nucléaires en moins, actuellement en réparation pour des pièces défectueuses. Il va donc manquer 10% de l'électricité habituellement disponible. Pour éviter des coupures, les entreprises et les particuliers sont invités à réduire leur consommation, avec des petits gestes du quotidien comme éteindre la lumière dans une pièce où il n'y a personne. La RTE reste toutefois optimiste et ne prévoit pas de coupure cette semaine.

