Le Canard Enchaîné publie de nouvelles révélations sur les soupçons d'emplois fictifs de la femme de François Fillon, qui dénonce une "calomnie".

L'affaire des emplois fictifs de Penelope Fillon a connu un nouveau développement. Le Canard Enchaîné, qui avait révélé le scandale la semaine dernière, donne dans son numéro de ce mercredi 1er février de nouveaux chiffres sur les émoluments perçus par la femme de François Fillon en tant qu'assistante parlementaire et collaboratrice à la Revue des Deux Mondes. Au total, ce n'est pas 500.000 euros mais bien 900.000 euros. Le journal satirique révèle également les salaires versés aux enfants du couple, qui s'élèvent à 84.000 euros (57.084 euros bruts pour Marie Fillon et 26.651 euros pour Charles Fillon).



Problème dans l'argumentation du candidat François Fillon, ses deux enfants ne sont respectivement devenus avocats que cinq mois et quatre ans après la fin de la mandature de leur père. "À ma connaissance, dans l'histoire de la Ve République, cette situation ne s'est jamais produite. Essayer d'éliminer un candidat autrement que par voie démocratique, ça ne s'est jamais vu", s'est défendu François Fillon en marge d'une intervention devant les entrepreneurs de l'Electronic Business Group.

À écouter également dans ce journal

- Dans l'affaire Penelope Fillon, Marc Joulaud, actuel maire de Sablé-sur-Sarthe et ancien suppléant de François Fillon, sera entendu par la justice ce mercredi dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs.



- Donald Trump a nommé mardi le juge Neil Gorsuch au neuvième siège vacant de la Cour suprême des États-Unis. Une décision accueillie favorablement par le milieu conservateur. Sa nomination doit être validée par le Sénat.



- Le Loto va proposer une nouvelle formule. Les règles ne changent pas, un tirage complémentaire est ajouté, avec un code unique attribué à chaque bulletin. À chaque tirage (trois par semaine, les lundi, mercredi et samedi) seront ainsi tirés au sort une dizaine de ces codes, forcément vainqueurs, qui permettront d'empocher "quelques dizaines de milliers d'euros", d'après Le Parisien.



- Grâce à une belle mobilisation sur Internet pour réunir les 4.000 euros nécessaires au voyage, un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 95 ans, sera de retour sur les plages du Débarquement, plus de 70 ans après le fameux 6 juin 1944.



- Pour le retour de Dimitri Payet, l'OM s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France en battant Lyon (2-1, ap.) mardi soir. Le PSG est attendu à Rennes ce mercredi.