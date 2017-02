Le temps de ce mercredi 1er février sera toujours doux mais souvent nuageux.

Près des frontières du nord jusqu'au Val de Saône, la grisaille dominera ce mercredi 1er février, avec des brouillards fréquents le matin, par moments de petites pluies, annonce Météo France. Du Languedoc-Roussillon au sud du Massif central et à la Provence, là aussi les nuages bas resteront compacts et parfois accompagnés de pluies faibles, plus fréquentes et régulières sur le relief des Cévennes.



Sur le nord-ouest du pays, le temps sera également perturbé, en matinée le ciel sera couvert et de faibles pluies circuleront sur la Bretagne, Pays de Loire et les régions proches de la Manche. L'après-midi ce passage faiblement pluvieux se décalera entre Normandie, les Hauts-de-France, le Centre, Poitou-Charentes et nord Aquitaine, alors que des éclaircies reviendront temporairement sur la Bretagne.



Ailleurs, le temps sera sec sous un ciel hésitant entre nuages et éclaircies. Le vent de sud se renforcera sur la pointe bretonne en fin de journée, tandis que le vent de sud-est à sud deviendra assez fort sur les Pyrénées et le Massif central.

Les températures

Les températures minimales iront de 1 à 5 degrés sur le quart nord-est et jusqu'au Massif central, avec quelques petites gelées des Ardennes au nord de la Lorraine et en Alsace, et de 4 à 10 degrés ailleurs de l'intérieur vers les côtes.



L'après-midi, il fera 8 à 13 degrés sur la moitié nord, localement 5 à 8 degrés des Ardennes à l'Alsace, les maximales atteindront 12 à 17 degrés au sud, 18 degrés dans le sud-ouest.