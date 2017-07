et AFP

Un abbé de l'institut Notre-dame-de-vie à Venasque (Vaucluse) a été mis en examen fin juin pour des abus sexuels sur une mineure et relevé de ses fonctions, a-t-on appris lundi 17 juillet auprès du responsable des prêtres. Selon le responsable des prêtres de l'institut, le père Benoît Caulle, la mise en examen de l'abbé le 27 juin pour "des faits graves d'abus sexuels sur mineure" serait intervenue à la suite d'une plainte déposée par la victime pour des faits datant de 11 ans.



"Immédiatement et à titre conservatoire, en attendant que la justice se prononce, j'ai pris des mesures d'éloignement de tout mineur concernant l'abbé Alain B. et lui ai notifié l'interdiction de tout exercice public du ministère", a informé dans une lettre le père Benoît Caulle.

Notre-dame-de-vie est un institut séculier de l'église catholique fondé en 1932 à Venasque par le père Marie-Eugène de l'enfant Jésus béatifié en novembre 2016, qui mêle hommes et femmes laïcs et religieux, et les prêtres sont amenés à exercer leurs missions dans les diocèses en France comme à l'étranger. L'institut n'a pas souhaité communiquer le lieu où se sont déroulés les faits présumés.