Détourné, le compte Twitter du ministère de la Culture insulte à tout-va

publié le 18/07/2017 à 03:18

Il était un peu plus d'une heure du matin, mardi 18 juillet, quand Twitter a assisté au détournement du compte du ministère de la Culture. Face à des messages sortant du ton sérieux auquel le ministère a habitué ses abonnés, les twittos ont posé quelques questions. Et celui qui avait pris les commandes du compte a rapidement répondu. Il s'agirait du fils de la community manager du ministère. "En gros, ma mère est la vraie cm et je m'ennuie mdrrr", a écrit le "hacker", qui se serait en réalité uniquement connecté sur l'ordinateur de sa mère. Ce dernier a également livré son compte personnel sur Twitter : ViViTiX, suivi par plus de 7.000 personnes.



Le jeune homme, qui aurait 13 ans selon ses dires, a commencé à discuter avec des dizaines et des dizaines de twittos partagés entre la sidération et l'amusement. Si certains tentaient de lui faire comprendre que son acte allait causer des problèmes à sa mère, d'autres lui posaient des questions sur le football ou encore les jeux vidéo.

Le jeune homme s'est distingué par un style bien à lui, naviguant entre discussions amicales et insultes franches souvent adressées aux mères des internautes. Rapidement, le hashtag #MinistereChomage s'est hissé en tête des sujets les plus discutés sur Twitter, ce qui visiblement a fait extrêmement plaisir à l'auteur de ce détournement. Toutefois, ce dernier a supprimé tous ses messages peu après 3 heures du matin.

Le compte Twitter du ministère de la Culture @MinistereCC en roue libre ce soir pic.twitter.com/ivs2NMmWxv — Benjamin Hue (@benjaminhue) 18 juillet 2017

Si tu passes une journée pourrie demain, dis-toi qu'elle sera toujours meilleure que celle de la cellule com' du ministère de la Culture. pic.twitter.com/nl3rNrK82a — Ronan Planchon (@RonanPla) 18 juillet 2017