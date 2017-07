Crédit : Facebook Biff and I

Trystan Reese et son compagnon Biff Chaplow sont les heureux papas d'un petit Leo

publié le 18/07/2017 à 05:19

C'est une naissance qui était particulièrement attendue. Trystan Reese, un Américain transgenre de 34 ans a donné naissance à un garçon samedi 15 juillet. Dans une vidéo postée sur Facebook, Trystan et son compagnon Biff Chaplow ont présenté Leo, un beau bébé "en bonne santé" de 4,35 kilos mesurant 54,6 centimètres, né après une trentaine d'heures de travail. "La prochaine fois que quelqu'un vous dit que les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants, montrez-lui cette vidéo", lance Biff. "Je l'ai fait", continue tout sourire Trystan.



Le papa, né femme, a conservé son utérus et avait commencé à prendre des hormones il y a près de dix ans avant d'arrêter son traitement lorsqu'il a découvert sa grossesse. "Tous les docteurs avec lesquels j'ai parlé m'ont dit : 'C'est possible'", se souvenait-il y a quelques semaines.

Trystan et Biff partagent leur vie depuis sept ans. Le couple, installé à Portland dans l'Oregon, a déjà adopté deux enfants et a tenté par le passé de concevoir un enfant. En vain. L'essai s'était conclu par une fausse couche au bout de six semaines de grossesse. C'est pourquoi le jeune homme de 34 ans expliquait être "constamment sous supervision médicale" afin de ne rien laisser au hasard.