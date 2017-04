La Chine va créer une réserve naturelle pour les pandas géants

publié le 02/04/2017 à 07:00

Pour préserver l'une des espèces animales les plus emblématiques de son territoire, la Chine voit les choses en grand, en très grand, même. D'après une information de l'agence Chine nouvelle reprise par le journal Métro Montréal, un parc d'une superficie trois supérieure à celle du Yellowstone verra bientôt le jour pour accueillir les pandas géants.



Selon Chine nouvelle, cette réserve de 27.000 kilomètres carrés, qui regroupera 67 parcs plus petits, reliera trois provinces de l'ouest de la Chine et sera constituée d'un corridor qui permettra aux animaux de se déplacer au travers de la zone, et donc de se reproduire, participant à la diversité génétique de l'espèce.

Métro Montréal rappelle que le panda géant vit essentiellement dans les régions chinoises du Sichuan, du Gansu et du Shaaxi. Au total, il ne resterait que 2.000 de ces mammifères de la famille des ours, dont 1.800 en liberté et 200 en captivité. En revanche, le projet impliquera le déplacement d'environ 170.000 personnes, lesquelles, selon l'agence de presse, se verront offrir maisons et emplois.