Le groupe FNAC-Darty fait de la résistance face à Amazon

et La rédaction numérique de RTL

publié le 02/03/2017 à 00:08

À chaque fois qu'Amazon s'installe quelque part, il fait disparaître les distributeurs physiques. Donc la stratégie du nouveau groupe est clairement de jouer sur la combinaison du physique et du digital : l'omnicanal.



En s'appuyant sur la puissance du trafic internet de la FNAC et sur la densité du parc de magasins Darty. Les clients peuvent désormais retirer leur commande passée sur le site de la FNAC dans certains magasins Darty. Ils peuvent ainsi se laisser tenter par des achats complémentaires et le groupe réalise des économies sur les commissions payées aux réseaux de points relais.

De l'autre côté, Darty a intégré la market place du site de la FNAC et très bientôt, nous pourrons aussi trouver dans certains magasins de la FNAC un corner Darty et inversement : un espace culturel FNAC dans les magasins Darty. Mais pour l'instant, le groupe n'a pas précisé les répercussions du rachat en terme d'emplois.