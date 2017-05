publié le 15/05/2017 à 20:40

Après la nomination d'Édouard Philippe Premier ministre, une partie de la droite dénonce une ambition individuelle tandis qu'une autre appelle à répondre à la main tendue d'Emmanuel Macron. "Ce n'est pas seulement un coup, [Emmanuel Macron] poursuit l'offensive. Il faut qu'il persiste contre le déclinisme réactionnaire et pour l'ouverture. C'est vraiment une évolution notable dans la vie partisane", explique Nicolas Domenach, journaliste



Pour Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro, il y a "une cohérence à voir Édouard Philippe rejoindre Emmanuel Macron, il y a une clarification souhaitable et souhaitée". Mais pour l'éditorialiste, le débat se situe ailleurs : "savoir quelle type de civilisation nous allons choisir".

A contrario, Alain Duhamel estime que bien que "la question de l'intégration, de l'islamisme et de la sécurité [soient] essentiels", le plus intéressant dans la phase actuelle reste "la tentative de modifier le climat" et "de remplacer le clivage gauche-droite par un clivage progressistes et conservateurs".



Cette recomposition ne risque-t-elle pas de présenter le Front national comme seule alternative ? Non répond Michaela Wiegel, correspondante à Paris du Frankfurter Allgemeine Zeitung : "En Allemagne, on voit que les coalitions n'ont pas été nuisibles à la droite d'Angela Merkel, une fois que la politique marche."



On refait le monde avec :



Nicolas Domenach, journaliste

Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro

Michaela Wiegel, correspondante à Paris du Frankfurter Allgemeine Zeitung Alain Duhamel, éditorialiste à RTL